Alta de casos de diabetes em 2021 preocupa especialistas

247 - Dados do Atlas Diabetes 2021 divulgados esta semana pela Federação Internacional de Diabetes mostram que houve um aumento de quase 16% nos casos da doença em adultos (de 20 a 79 anos) em todo o mundo, em 2021.

De acordo com o documento, na última edição, publicada em 2019, eram 463 milhões de pessoas vivendo com a enfermidade, saltando para 537 milhões agora. Para os especialistas, significa que um a cada dez adultos desenvolveram a doença. E, apenas em 2021, a doença já foi responsável por 6,7 milhões de mortes em todo o mundo, ou seja, uma a cada cinco segundos.

Os números não param de aumentar. Segundo reportagem publicada no jornal O Globo, este cenário mostra que o diabetes está "saindo do controle".

Para a Sociedade Brasileira de Diabetes da Regional do Rio de Janeiro houve um crescimento muito maior do que o projetado e, por este motivo, eles acreditam que a doença esteja fora de controle.

No relatório de 2019, ainda de acordo com a reportagem, a federação havia projetado que em 2030 o número de diabéticos chegaria a 578,4 milhões, ou seja, um crescimento de 115,4 milhões de pessoas com diabetes em 11 anos. No entanto, em apenas dois anos, já são 74 milhões de novos casos da doença (64% do aumento projetado até 2030).

A federação alerta também que a diabetes tem um recorte social: quatro a cada cinco adultos com diabetes vivem em países de baixa e média renda.

“São vários os fatores que explicam esse dado. Primeiro, que nos países de baixa e média renda falta acesso à informação, ao diagnóstico e ao tratamento. Além disso, a má alimentação, rica em carboidratos e gorduras, é um grande fator de risco para o diabetes. Nem sempre a população desses países tem acesso a uma dieta balanceada”, afirma Rosane Kupfer, endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes da Regional do Rio de Janeiro (SBD-RJ).

