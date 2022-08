Anvisa aprova vacina e medicamento contra varíola dos macacos

O antiviral tecovirimat reduz a duração dos sintomas e do tempo em que pacientes são capazes de infectar outras pessoas edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a liberação de uso de vacina e do medicamento tecovirimat contra a varíola dos macacos (monkeypox).

A agência analisou dados da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e da Agência Americana (FDA) para basear a decisão.

"A dispensa temporária e excepcional se aplica somente ao Ministério da Saúde e terá validade de seis meses, desde que não seja expressamente revogada pela Anvisa", esclarece reportagem do g1.

De acordo com pesquisa publicada na revista científica "The Lancet Infectious Diseases", o antiviral tecovirimat reduz a duração dos sintomas e do tempo em que pacientes são capazes de infectar outras pessoas.

