Apesar da explosão de casos de Dengue, vacina tem baixa procura e estados aumentam público-alvo

247 - Estados relatam baixa procura pela vacina contra a doença, no momento em que o país atinge a marca de um milhão de casos de dengue apenas nos dois primeiros meses do ano. Neste contexto, decidiram ampliar o público alvo que já pode ser imunizado.

De acordo com apuração do jornal O Globo, a recomendação do Ministério da Saúde tem sido a de restringir as doses disponíveis apenas a crianças entre 10 a 11 anos, mas Acre, Mato Grosso do Sul e Goiás já elevaram para até 14 anos a lista dos que podem receber a proteção, enquanto o Distrito Federal avalia incluir as de 12.

A vacina Qdenga, do laboratório japonês Takeda, teve seu registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023. O processo permite a comercialização do produto no Brasil, desde que mantidas as condições aprovadas. Em dezembro, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação do insumo no Sistema Único de Saúde (SUS).

