Após primeira morte, Ministério da Saúde anuncia encomenda de 50 mil doses de vacina contra varíola dos macacos

247 - O Ministério da Saúde afirmou nesta sexta-feira (29) que encomendou 50 mil doses de vacina contra varíola dos macacos, após a confirmação da primeira morte no Brasil causada pela doença. A expectativa é de que cerca de 20 mil doses cheguem em setembro e 30 mil em outubro. A morte que foi consequência da varíola dos macacos foi a primeira registrada fora do continente africano no surto atual.

De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, a Organização Mundial da Saúde (OMS) "não recomenda [a vacinação] em larga escala". "Basicamente, ela recomenda [a vacinação] dos trabalhadores de saúde, principalmente daqueles que fazem manuseio de amostras biológicas, e os contactantes dos pacientes infectados", afirmou em coletiva de imprensa.

