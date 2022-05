Argentina confirma primeiro caso suspeito de varíola dos macacos em Buenos Aires

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde da Argentina confirmou o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos no país. De acordo com a pasta, o paciente é um morador da província de Buenos Aires que apresentou sintomas compatíveis aos da doença, com febre e feridas em diferentes partes do corpo.

Segundo as autoridades sanitárias, ele foi isolado e está bem de saúde. Também “foram colhidas amostras para diagnóstico etiológico, que estão sendo analisadas no Laboratório Nacional de Referência”.

As autoridades relataram, ainda, que o paciente esteve na Espanha entre os dias 28 de abril e 16 de maio. Segundo a CNN Brasil, o ministério também montou “um grupo de trabalho para coordenar as ações clínicas, diagnósticas e epidemiológicas a fim de confirmar ou descartar o caso, prestar atendimento clínico adequado e implementar todas as medidas de controle do surto para prevenir possível transmissão”.

A varíola dos macacos é uma doença viral considerada leve, caracterizada por sintomas como febre e erupções cutâneas, embora possa levar à morte caso haja complicações. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença já foi confirmada, em ao menos 92 pacientes em 12 países.

