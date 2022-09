Barroso adia audiência pública sobre rol taxativo da ANS

Apoie o 247

ICL

Por Tatiane Correia, do Jornal GGN - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), adiou a audiência pública sobre o rol taxativo para cobertura dos planos de saúde , programada para os dias 26 e 27 de setembro.

Após o encerramento do prazo para manifestação dos interessados em participar da audiência e do envio de convites, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei (PL) 2.033/2022, que estabeleceu as hipóteses de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar .

Leia a íntegra no Jornal GGN .

