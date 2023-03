Biden sanciona projeto que derruba sigilo de informações sobre origem da Covid-19

Apoie o 247

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta segunda-feira um projeto de lei que exige a suspensão do sigilo de informações relacionadas às origens do coronavírus que causa a Covid-19, informou a Casa Branca.

Biden disse compartilhar o objetivo do Congresso norte-americano de divulgar o máximo de informações possível sobre a origem da Covid-19.

"Ao implementar esta legislação, meu governo irá suspender o sigilo e compartilhar o máximo possível dessas informações, de acordo com minha autoridade constitucional para proteger contra a divulgação de informações que possam prejudicar a segurança nacional", disse Biden em um comunicado.

O projeto de lei passou pelo Senado e pela Câmara dos Deputados sem oposição antes de ser enviado à Casa Branca.

Washington tem conduzido um debate altamente politizado sobre as origens da pandemia do coronavírus quase desde os primeiros casos humanos relatados na cidade chinesa de Wuhan no final de 2019, em meio a apelos dos colegas de Biden democratas e republicanos por mais pressão sobre uma China em ascensão.

O debate foi reabastecido no mês passado, quando o Wall Street Journal informou que o Departamento de Energia dos EUA avaliou que a pandemia provavelmente surgiu após um vazamento de laboratório chinês, acusação que Pequim nega.

O departamento chegou à conclusão com "baixa confiança" em um relatório de inteligência confidencial. O FBI também avaliou que a pandemia provavelmente se originou de um vazamento de laboratório. Quatro outras agências dos EUA ainda acreditam que a Covid-19 provavelmente resultou de transmissão natural, enquanto duas ainda não se posicionaram.

