Brasil registra 500 mil casos e 75 mortes por dengue em 2024

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Brasil atingiu 512 mil casos de dengue em 2024, segundo os dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Os números incluem o volume de casos confirmados e prováveis, ou seja, que ainda estão em investigação. As informações são do G1.

Os números incluem os registros em todos os estados, de janeiro até 12 de fevereiro. Além dos casos, também foram confirmadas 75 mortes pela doença. Outras 217 mortes estão em investigação.

continua após o anúncio

Saiba mais - A imunização com a Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda, começará pelas crianças de 10 a 11 anos, mas assim que novos lotes foram entregues pelo laboratório fabricante, a faixa etária vai avançar progressivamente. Essa é a faixa etária com maior índice de hospitalização por dengue dentro do público-alvo da vacina, de 10 a 14 anos.

Ao todo, 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue. As cidades compõem 37 regiões de saúde que, segundo a Saúde, são consideradas endêmicas para a doença.

continua após o anúncio

O lote inicial, com 712 mil doses, está sendo enviado para 315 municípios nas seguintes unidades da federação: Distrito Federal, Goiás, Bahia, Bahia, Acre, Acre, Paraíba, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo e Maranhão.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: