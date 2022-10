Brasil registra caso de poliomielite no Pará em meio à baixa vacinação de crianças

Apoie o 247

ICL

247 - A Diretoria de Vigilância em Saúde do Pará (DVS/SESPÁ) anunciou a confirmação de um caso positivo de poliomielite em uma criança de 3 anos no estado nesta quarta-feira (5). O anúncio foi feito via comunicado do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Pará (CIEVS/PA).

A última vez que o Brasil registrou um caso de poliomielite foi em 1989. Desde então, a cobertura vacinal havia erradicado o vírus da paralisia infantil no país, com índices históricos acima dos 95% de vacinação da população infantil contra a doença.

Agora, com a queda na vacinação, que atingiu apenas 52% de cobertura contra a poliomielite , o Brasil vê a doença voltar. Especialistas já alertavam sobre o perigo que a baixa imunização poderia trazer, sendo que a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) havia emitido alerta em 21 de setembro dizendo que o país corria risco 'muito alto' de reintrodução da poliomielite .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.