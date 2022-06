Brasil registra mais um caso de varíola do macaco

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (16) o quarto caso de varíola dos macacos no estado de São Paulo. Trata-se de um homem de 28 anos, morador da cidade de Indaiatuba, no interior paulista. O Instituto Adolf Lutz confirmou o caso.

De acordo com o ministério, o paciente está em isolamento domiciliar e tem quadro clínico estável. O caso foi considerado importado, porque o paciente tem histórico de viagem para países da Europa, assim como os outros três casos confirmados no estado.

O Brasil contabilizou seis casos confirmados, sendo quatro de São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Outros 13 estão em investigação, de acordo com a pasta.

