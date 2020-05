Brasil supera 11 mil mortes por coronavírus, com 496 óbitos neste domingo

247 – "O Brasil registrou 496 mortes por Covid-19 entre sábado (9) e domingo (10), informou o Ministério da Saúde. O total de vítimas fatais da doença chegou a 11.123", aponta reportagem da CNN .

"Em 24 horas, foram contabilizadas mais 6.760 pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando 162.699 casos confirmados no país. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de vítimas fatais da Covid-19, com 3.709 mortes. Depois vêm Rio de Janeiro (1.714), Ceará (1.114), Pernambuco (1.047) e Amazonas (1.004)", informam ainda os jornalistas.

