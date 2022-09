Brasil tem 5 mil casos da varíola dos macacos

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde informou, nesta quarta-feira (31), que aumentou para 5.037 o número de casos confirmados de varíola dos macacos (ou monkeypox) no Brasil, que é o terceiro em número de infecções no mundo. O País tem duas mortes: uma em Minas Gerais e outra no Rio de Janeiro.

Com 3.001 pacientes, São Paulo lidera o número de infecções. Três em cada cinco diagnósticos aconteceram no estado.

O Rio de Janeiro tem 675 casos. Minas tem 278 infectados.

Na Região Sudeste há 78,4% do total de casos da varíola dos macacos.

