Brasil voltará a ser referência para o mundo no tratamento e prevenção à Aids, diz Lula

No Dia Mundial de combate à Aids, o presidente eleito se comprometeu a recuperar programas e políticas de prevenção e atendimento às pessoas que convivem com o vírus HIV/AIDS edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (1), dia em que é celebrado o Dia Mundial de Combate à Aids, que o Brasil vai voltar a ser referência para o mundo em políticas de prevenção e atendimento a soropositivos.

Lula respondeu a um tuíte do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que em sua conta no Twitter lembrou a data e os esforço de “governos e sociedade civil que trabalham pela prevenção, testagem, combate à estigmatização e acesso ao tratamento adequado”, e sobre o compromisso do governo Lula em manter essa política.

O Brasil era uma referência para o mundo em políticas de prevenção e atendimento a soropositivos. E vai voltar a ser. https://t.co/PNQkOB6AMC — Lula (@LulaOficial) December 1, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.