Butantan paralisa produção da Coronavac

Responsável pela produção da primeira vacina contra covid-19 aplicada no Brasil, o Instituto Butantan disse não foi mais procurado para novos contratos com o Ministério da Saúde edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Instituto Butantan anunciou neste sábado (25) a paralisação da produção da vacina Coronavac, contra a Covid-19. O primeiro imunizante aplicado no Brasil não recebe mais pedidos de fabricação, e não recebeu o registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância (Anvisa). Não há previsão de retomada.

CoronaVac foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial em janeiro do ano passado e ainda hoje é usada na vacinação de crianças e adolescentes.

Em manifestação ao UOL, o Butantan afirmou que tem "total capacidade de produção para atender a quaisquer demandas deste imunizante, à medida que sejam recebidas" e que não recebeu novas propostas do Ministério da Saúde para compra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A CoronaVac foi crucial para o avanço as primeiras etapas da imunização contra o coronavírus. Ela foi desenvolvida pelo Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, após negociações do governo de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE