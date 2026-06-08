Butantan reage à suspensão de vacina contra dengue

247 - A suspensão temporária da vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan foi anunciada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (8), após o registro de 42 casos de reações adversas consideradas graves e duas mortes ainda em investigação. As informações foram publicadas no Metrópoles.

A interrupção, classificada como preventiva, ocorre enquanto profissionais de saúde estavam sendo vacinados. O Butantan afirmou que a medida segue orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa e tem como objetivo permitir uma reavaliação da estratégia vacinal antes das próximas etapas de imunização.

Em nota, o instituto afirmou que "mantém seu compromisso e rigor absolutos com a ciência e a saúde da população e irá seguir trabalhando para apoiar o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo todas as informações disponíveis sobre a vacina".

De acordo com o instituto, os casos sob análise ocorreram em um universo de aproximadamente 500 mil pessoas vacinadas. O Butantan ressaltou que os episódios "podem ou não estar relacionados à vacinação" e informou que continuará realizando estudos e acompanhando o trabalho de farmacovigilância dos imunizados.

Reações adversas levaram à reavaliação

Entre as ocorrências registradas, três foram classificadas como graves. Duas delas são mortes em investigação. A suspensão foi adotada como forma de garantir mais segurança à população antes da ampliação da vacinação contra a dengue.

O instituto informou que a vacinação será interrompida "de maneira preventiva" para que a estratégia seja reavaliada. A decisão envolve o Ministério da Saúde, a Anvisa e o próprio Butantan, que afirma estar fornecendo todas as informações disponíveis sobre o imunizante.

O Butantan também destacou que a vacina apresentou eficácia global de 79,6% e eficácia de 89% contra a dengue grave em estudo publicado em revista científica internacional.

Vacinação-piloto teve acompanhamento em três cidades

A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Butantan vinha sendo aplicada em projetos de vacinação em massa em Botucatu, no interior de São Paulo, Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais. As três cidades foram escolhidas para participar da vacinação-piloto e começaram a aplicar o imunizante em janeiro deste ano.

Segundo o instituto, o acompanhamento de farmacovigilância nesses municípios teve resultado positivo, sem casos importantes de reação adversa registrados na população vacinada.

O monitoramento nas cidades participantes foi planejado para durar um ano, com o objetivo de acompanhar eventuais efeitos adversos raros após a imunização. A metodologia é semelhante à adotada em Botucatu na avaliação da efetividade da vacina contra a Covid-19.

Butantan diz esperar retomada da vacinação

Na nota, o Butantan afirmou que seguirá trabalhando para aprofundar as informações sobre o uso da vacina. O instituto declarou que, caso a segurança do imunizante seja confirmada, espera que a vacinação possa ser retomada "em breve, com toda a tranquilidade para a população atendida pelo SUS".

O comunicado também reafirma o compromisso do instituto com o desenvolvimento de produtos seguros e eficazes para o enfrentamento de problemas de saúde pública no Brasil por meio do SUS.

Veja a nota do Butantan

"O Instituto Butantan informa que, seguindo orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa, a vacinação contra a dengue será, de maneira preventiva, temporariamente interrompida para reavaliação da estratégia vacinal. No momento, profissionais de saúde estavam sendo vacinados.

"A orientação ocorre em razão de alguns casos de reação adversa detectados, três deles com sinal de gravidade, em um universo de aproximadamente 500 mil vacinados, que podem ou não estar relacionados à vacinação.

"A medida visa garantir a segurança da população nas próximas etapas da vacinação.

"O Instituto Butantan mantém seu compromisso e rigor absolutos com a ciência e a saúde da população e irá seguir trabalhando para apoiar o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo todas as informações disponíveis sobre a vacina, realizando novos estudos e acompanhando o trabalho de farmacovigilância dos vacinados.

"Cabe ressaltar que a vacina teve eficácia global de 79,6% e 89% contra a dengue grave em estudo publicado em revista científica internacional.

"Nos três municípios onde houve vacinação em massa da população — Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG) —, o acompanhamento de farmacovigilância se mostrou positivo, sem casos importantes de reação adversa na população.

"O Instituto Butantan, como já demonstrado em casos recentes, seguirá trabalhando com o mais absoluto rigor para aprofundar as informações sobre o uso da vacina para que, em se confirmando sua segurança, a vacinação possa ser retomada em breve, com toda a tranquilidade para a população atendida pelo SUS.

"O Instituto Butantan reafirma seu compromisso de entregar produtos seguros e eficazes para enfrentamento de problemas de saúde pública brasileira pelo SUS."