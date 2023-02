Camarões detecta dois casos suspeitos de vírus marburg perto da Guiné Equatorial

Apoie o 247

YAOUNDE/GENEBRA, 14 Fev (Reuters) - Autoridades camaronesas detectaram dois casos suspeitos de doença de Marburg na segunda-feira em Olamze, uma comuna na fronteira com a Guiné Equatorial, disse o delegado de saúde pública para a região, Robert Mathurin Bidjang, nesta terça-feira.



A Guiné Equatorial declarou oficialmente seu primeiro surto do vírus Marburg, uma doença semelhante à Ebola, na segunda-feira.



O vizinho Camarões restringiu o movimento ao longo da fronteira para evitar o contágio após relatos de uma febre hemorrágica desconhecida e mortal na Guiné Equatorial na semana passada.



"Em 13 de fevereiro, tivemos dois casos suspeitos. São duas crianças de 16 anos, um menino e uma menina, que não têm histórico de viagens anteriores às áreas afetadas na Guiné Equatorial", disse Bidjang em uma reunião na capital de Camarões, Yaoundé.



Quarenta e duas pessoas que entraram em contato com as duas crianças foram identificadas e o rastreamento de contatos está em andamento, acrescentou.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse na terça-feira que estava aumentando sua vigilância epidemiológica na Guiné Equatorial.

Até agora, o pequeno país da África Central registrou nove mortes e 16 casos suspeitos da doença do vírus de marburg, que gera sintomas como febre, fadiga e vômito e diarreia com sangue, segundo a OMS.



"A vigilância no campo foi intensificada", disse George Ameh, representante da OMS na Guiné Equatorial.



"O rastreamento de contato, como você sabe, é a pedra angular da resposta. Redistribuímos as equipes da Covid-19 que estavam lá para rastreamento de contato e rapidamente as adaptamos para realmente nos ajudar".



A Guiné Equatorial colocou em quarentena mais de 200 pessoas e restringiu o movimento na semana passada em sua província de Kie-Ntem, onde a febre hemorrágica foi detectada pela primeira vez.



O vírus marburg é uma doença altamente infecciosa que pode ter uma taxa de mortalidade de até 88%, de acordo com a OMS. Não há vacinas ou tratamentos antivirais aprovados para tratá-la.



"Estamos trabalhando em um plano de resposta de 30 dias, no qual poderemos quantificar quais são as medidas exatas e quais são as necessidades exatas", disse Ameh.



Ele acrescentou que as autoridades do país não relataram nenhum novo caso suspeito nas últimas 48 horas.

Reportagem de Amindeh Blaise Atabong em Yaounde e Gabrielle Tétrault-Farber em Genebra; Escrito por Sofia Christensen; Edição de Alex Richardson e Christina Fincher

