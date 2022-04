Casos de dengue dobram no Brasil, diz Ministério da Saúde

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Saúde informou que foram identificados 464.255 casos de dengue de janeiro deste ano até agora no Brasil, um aumento de mais de 100% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O aedes aegpyti também transmite outras doenças, como chikungunya e o zika vírus, que em grávidas, pode causar microcefalia nos bebês.

No Brasil, foram registrados 1.480 casos de contaminação por zika, aumento de 31,8% no comparativo com o mesmo período do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE