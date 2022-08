Casos de dengue explodem no Brasil

2022 foi o terceiro pior ano do País na última década número de pessoas com a doença edit

247 - O Ministério da Saúde confirmou a morte de 831 pessoas por dengue no Brasil em 2022, o que representou 3,3 vezes mais vítimas na comparação com 2021. É o terceiro pior ano do País na última década, atrás de 2015 e de 2019. Na média, é como se a doença matasse 25 brasileiros a cada semana.

O número de casos no Brasil ultrapassou 1,3 milhão de casos neste ano - 623,2 casos por 100 mil habitantes. Duas regiões têm incidência acima da média. Centro-Oeste continua a ser mais afetada, com 1.851,4 casos por 100 mil habitantes, o triplo da média nacional. O Sul tem incidência de 1.022 casos por 100 mil habitantes.

