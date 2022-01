Casos de novo subtipo da Ômicron aumentam e OMS pede prioridade nas investigações

Apoie o 247

247 - Diante do aumento dos casos de Covid-19 provocados pela sublinhagem BA.2 da Ômicron, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu aos países que priorizem as investigações sobre o subtipo. O objetivo é descobrir como funcionam as propriedades de escape imunológico e virulência.

O subtipo foi detectado inicialmente na Austrália, África do Sul e Canadá. Agora, ela já está presente na Índia, Reino Unido e Dinamarca. Nesse último país, que tem um robusto programa de sequenciamento genético do vírus, a BA.2 já representa 65% dos novos casos de Covid-19, com a linhagem original (BA.1) em declínio, segundo o jornal americano The Washington Post.

