Casos suspeitos de varíola dos macacos terão de ser notificados a partir desta sexta, decide Ministério da Saúde

247 - O Ministério da Saúde informou que, a partir desta sexta-feira (27), passa a ser obrigatória a notificação de casos suspeitos de varíola do macaco. A regra valerá tanto para o Sistema Único de Saúde (SUS) quanto para a rede particular.

O ministério está fazendo ajustes nas fichas de notificação e investigação que serão disponibilizadas aos profissionais de saúde em um formulário eletrônico. A informações foram publicadas nesta sexta pelo jornal O Globo.

De acordo com o documento, "o Ministério da Saúde do Brasil, através da Sala de Situação Nacional de Monkeypox, está em processo de finalização da ficha de notificação e investigação para o território nacional, com estabelecimento da obrigatoriedade de notificação imediata, em até 24 horas, pelos profissionais de saúde de serviços públicos ou privados".

"Os casos suspeitos de Monkeypox deverão ser notificados de forma imediata, em até 24 horas, por se tratarem de eventos de saúde pública conforme disposto na Portaria nº 1.102, de 13 de maio de 2022, em formulário eletrônico a ser disponibilizado após finalização e validação das fichas, pelas equipes técnicas", acrescentou.

