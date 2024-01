CGU multa Precisa em R$ 3,8 milhões por fraude na venda da vacina Covaxin

Segundo a Controladoria, a empresa declarou faturas com informações de cobrança diferentes das que haviam sido pactuadas com o governo brasileiro edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Controladoria-Geral da União (CGU) multou a Precisa Medicamentos em mais de R$ 3,8 milhões por fraude no processo de venda da vacina Covaxin contra o coronavírus. A negociação foi anunciada pelo Ministério da Saúde em 2021 e virou alvo da CPI da Covid no mesmo ano.

De acordo com informações do portal Uol, a empresa foi condenada por fraudar uma licitação pública. A decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) apontou que a Precisa apresentou documentos com montagens, traduções incorretas e uma procuração forjada. A empresa declarou faturas com informações de cobrança diferentes das que haviam sido pactuadas com o governo brasileiro.

continua após o anúncio

A Precisa também foi declarada inidônea (imprópria) para fechar contratos com a administração pública.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: