Checar o celular assim que acorda indica traços de personalidade; saiba mais
Os celulares se tornaram ferramentas centrais na vida cotidiana
247 - Checar o celular logo ao acordar se tornou uma rotina para milhões de pessoas, mas especialistas em psicologia alertam que o hábito pode afetar o cérebro nos primeiros minutos do dia, elevar a ansiedade e prejudicar a concentração ao longo das horas seguintes.
Segundo especialistas ouvidos pela publicação, o uso do smartphone imediatamente após despertar é considerado um mau hábito, especialmente porque expõe o c
érebro a notificações, mensagens e notícias antes que ele conclua a transição natural entre o repouso e o estado de alerta.
Os celulares se tornaram ferramentas centrais na vida cotidiana. Eles funcionam como relógio, agenda, fonte de informação, meio de comunicação, plataforma de entretenimento e porta de entrada para redes sociais. Essa presença constante, porém, também favorece uma relação de dependência difícil de interromper.
Em muitos casos, o aparelho fica ao lado da cama durante a noite e é o primeiro objeto acessado ao despertar. A prática parece inofensiva, mas pode provocar efeitos sobre o sistema nervoso e sobre a forma como a pessoa inicia o dia.
Cérebro passa rapidamente do repouso ao alerta.
O professor de Psicologia Alfredo Rodríguez-Muñoz, da Universidade Complutense de Madri, explica ao site Hola que checar o celular logo ao acordar impacta o sistema nervoso. Segundo ele, o cérebro sai de um estado de recuperação e entra em alerta em questão de segundos.
Essa mudança abrupta pode ser intensificada quando a pessoa se depara com notificações, mensagens urgentes ou notícias negativas. O resultado pode ser uma reação imediata de estresse, capaz de influenciar o humor e a disposição durante o restante do dia.
A exposição precoce a estímulos digitais também pode criar uma sensação de pressa desde os primeiros minutos da manhã. Em vez de iniciar o dia de forma gradual, o usuário passa a lidar rapidamente com demandas externas, informações acumuladas e conteúdos que exigem atenção.
Esse padrão pode contribuir para sobrecarga mental. De acordo com Rodríguez-Muñoz, olhar para o celular ao abrir os olhos tende a alimentar uma sensação contínua de urgência, cansaço psicológico e dificuldade de encontrar tranquilidade.
Hábito pode indicar impulsividade.
Para a psicóloga Laura Fuster, pessoas que pegam o celular imediatamente após acordar podem apresentar traços associados à impulsividade. A necessidade de verificar o que aconteceu durante a noite ou de saber quem enviou mensagens pode indicar dificuldade em controlar o impulso de checar o aparelho.
Esse comportamento não significa, necessariamente, um problema isolado, mas pode revelar uma relação marcada por ansiedade, urgência e dependência da conexão permanente. A pessoa sente necessidade de acessar informações rapidamente, mesmo quando sabe que o hábito pode ser prejudicial.
Segundo o site Psychology and Mind, indivíduos com esse perfil podem ter dificuldade em controlar impulsos, ainda que reconheçam efeitos negativos da ação. Em alguns casos, o comportamento vem acompanhado de culpa depois do uso, especialmente quando a pessoa percebe que perdeu tempo ou começou o dia mais ansiosa.
A impulsividade também pode estar relacionada à dificuldade de regular emoções intensas. Quando há desequilíbrio emocional, decisões rápidas e pouco refletidas tendem a aparecer com mais frequência, o que pode ampliar a sensação de desorganização mental.
Ansiedade e perda de concentração.
Uma pesquisa publicada na revista Behavioral Neuroscience apontou que pessoas que checam o celular nos primeiros 15 minutos após acordar apresentam níveis mais altos de ansiedade. O estudo também relacionou o hábito a maior dificuldade de concentração nas atividades planejadas para o dia.
O efeito pode ser explicado pela entrada imediata em um fluxo de estímulos. Mensagens, alertas, redes sociais e notícias disputam a atenção antes mesmo que a pessoa organize mentalmente sua rotina.
Ao longo do tempo, a hiperconectividade pode contribuir para consequências mais persistentes. Entre elas estão irritabilidade, dificuldade para relaxar e sensação constante de estar preso a um ritmo acelerado.
Especialistas também associam esse padrão ao estresse crônico. Quando o cérebro é repetidamente levado ao estado de alerta logo ao despertar, a manhã deixa de ser um momento de recuperação e passa a funcionar como uma extensão da pressão cotidiana.
Dependência digital se torna desafio cotidiano.
O problema não está apenas no uso do celular, mas na forma como ele ocupa os primeiros minutos do dia. Para muitas pessoas, a checagem automática do aparelho ocorre antes de qualquer outra atividade, como levantar da cama, tomar água, se arrumar ou iniciar a rotina com calma.
A repetição desse comportamento reforça a dependência do smartphone e dificulta a criação de limites. O hábito se consolida porque o celular oferece estímulos imediatos, recompensas rápidas e sensação de conexão permanente.
A psicologia alerta que, embora o gesto pareça simples, ele pode influenciar o estado emocional do usuário desde o início do dia. A forma como a manhã começa tende a afetar o humor, a produtividade e a capacidade de lidar com tarefas posteriores.
Checar o celular ao acordar, portanto, não é apenas uma escolha prática. Segundo os especialistas citados, o hábito pode revelar traços de impulsividade, ampliar a ansiedade e levar o cérebro a um estado de alerta precoce, antes que o organismo complete o processo natural de despertar.