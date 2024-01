Chegam ao Brasil as primeiras doses da vacina contra a dengue que será oferecida pelo SUS

Apoie o 247

247 - O Brasil recebeu no sábado (20) a primeira remessa de aproximadamente 750 mil doses da vacina contra a dengue, que será disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Este lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica japonesa Takeda sem custos para o Ministério da Saúde. Uma segunda remessa, composta por 570 mil doses, está prevista para ser entregue em fevereiro. Além disso, o Ministério da Saúde adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024, totalizando 5,2 milhões de doses, que serão entregues até novembro.

A capacidade limitada de produção de doses da vacina implica que aproximadamente 3,2 milhões de pessoas deverão ser vacinadas em 2024. Isso se deve ao fato de que o imunizante requer duas doses, com um intervalo mínimo de três meses entre elas.

A remessa recebida passará pelo processo de liberação da Alfândega e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo posteriormente enviada para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). O ministério solicitou prioridade nessas etapas e a expectativa é que todo o desembaraço seja concluído ao longo da próxima semana.

Dada a limitação na capacidade de produção do laboratório fabricante, o Ministério da Saúde, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), estabeleceu critérios para a definição dos municípios que receberão as doses.

As vacinas serão destinadas a regiões de saúde com municípios de grande porte que apresentaram alta transmissão nos últimos dez anos, além de terem uma população residente igual ou superior a 100 mil habitantes. Também serão consideradas as altas taxas de transmissão nos últimos meses. O público-alvo em 2024 será composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, excluindo pessoas idosas, para as quais a vacina ainda não foi liberada pela Anvisa. O

O Ministério da Saúde informará nos próximos dias a lista dos municípios e a estratégia de vacinação. A previsão é que as primeiras doses sejam aplicadas em fevereiro. O Brasil se destaca como o primeiro país do mundo a oferecer essa vacina pelo sistema público universal. A inclusão da vacina contra a dengue no SUS ocorreu em dezembro de 2023, após análise da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec), que recomendou sua incorporação.

