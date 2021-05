Com aval da Anvisa, novo canabidiol deve chegar às farmácias em julho deste ano

247 - O canabidiol (CBD) da empresa Nunature, fundada por brasileiros e americanos e que possui fazendas de cânhamo no Colorado (EUA), chegará às farmácias brasileiras em julho. Em abril, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou a comercialização de dois medicamentos da empresa (canabidiol de 17 mg/ml e de 34 mg/ml).

O frasco da Nunature de 1.000 mg CBD deve custar R$ 840,00 e o de 500 mg, R$ 520. Em comparação, um frasco de 3.000 mg da Prati Donaduzzi, comercializada no Brasil, custa cerca de R$ 2.300.

"O processo foi rigoroso e extensivo como deve ser e nós merecemos ele, porque exigiu bastante paciência e força. Nós fizemos isso porque nós sabemos o quão importante o Brasil é. E o Brasil é agora um tipo de ponta de lança do mercado de cannabis. O Brasil chegou um pouco atrasado nessa “festa”, mas agora que vocês estão aqui, nós estamos felizes por ser aqueles que vão atender a campainha que vocês tocaram porque nosso canabidiol de full espectrum é único no mercad", disse em entrevista à EXAME Christopher Cowart, vice-presidente de Sales & Marketing da empresa.

A Nunature contará com um centro de distribuição na baixada fluminense, no Rio de Janeiro, e já tem contratos com as redes Raia e Drogasil. No futuro, o objetivo é chegar a 60 mil farmácias.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.