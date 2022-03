Com Bolsonaro no poder, cobertura vacinal no Brasil registra piores indicadores em 20 anos

Cobertura vacinal completa alcançou 73,6% da população no ano passado. Em 2015, ano do início do golpe contra a presidente eleita Dilma Rousseff, este índice chegou a 95,1% edit

247 - O país que tem hoje 73,6% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19 (duas doses ou dose única) — e já fala até em quarta dose para fazer frente à pandemia — andou para trás no combate a outras doenças. A população brasileira tem uma das mais baixas coberturas vacinais dos últimos 20 anos contra enfermidades graves, que afetam especialmente crianças e adolescentes. No passado, a média de cobertura de pessoas completamente vacinadas foi de 60,8% Em 2015, ano em começou o golpe contra a presidente eleita Dilma Rousseff, este índice chegou a 95,1%, maior percentual já registrado.

De acordo com o jornal O Globo, o estudo elaborado pela pesquisadora de políticas públicas Marina Bozzetto, da Universidade de São Paulo (USP), aponta que em 2021 as vacinas que tiveram os melhores índices de cobertura foram as de poliomielite ou paralisia infantil (52%), a segunda dose de tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola, com 50,1%) e a tetra viral (tríplice viral mais proteção contra varicela, ou catapora, com 5,7%).

“Para efeitos de comparação, a cobertura contra a pólio em 2012 era de 96,5%, e a doença era considerada erradicada no Brasil”, destaca a reportagem. “Já fomos modelo para o mundo, e veja, até o sarampo retornou. É muito importante intensificar a comunicação e resgatar as pessoas que não foram vacinadas”, disse Julio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

