Vacina contra a Dengue: ministério da Saúde prepara grande plano de imunização a partir de fevereiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A estratégia de vacinação contra a dengue no país, prevista para começar em fevereiro, será norteada por uma reunião técnica nesta segunda-feira (15) entre o Ministério da Saúde, a farmacêutica Takeda, que irá produzir a vacina “Qdenga”, e entidades da sociedade civil, informa reportagem do jornal O Globo.

O ministério anunciou a incorporação da Qdenga no Sistema Único de Saúde (SUS) no final de dezembro, tornando-se o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde.

continua após o anúncio

A proposta de estratégia de vacinação que a fabricante sugeriu à pasta é imunizar apenas crianças de 4 anos e adultos de 55. Contudo, o ministério da Saúde avalia incluir mais idades na vacinação. Também pesa uma orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de outubro, que orienta aplicar a nova vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, considerando os locais de maior incidência da doença.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: