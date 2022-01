Crianças aguardam ansiosas pela vacina contra covid: "Parei de ter medo, porque é uma coisa boa"

Apoie o 247

247 - A Folha de S. Paulo ouviu relatos de crianças que, muito em breve, irão se vacinar contra a covid-19. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde para a campanha de vacinação de crianças de 5 a 11, as primeiras a receber o imunizante devem ser as com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas.

Em seguida, a pasta indica que sejam vacinadas as que vivem com pessoas do grupo de risco, como idosos e imunossuprimidos. Na sequência, é sugerido um escalonamento por faixa etária, começando pelos mais velhos.

Confira os relatos:

Francisco Spanghero dos Reis Santos, 10 anos

"Eu estou esperando os segundos para tomar a vacina, só não estou contando os dias porque não sei quando é [a minha data]. Mas a ansiedade é bem maior do que a dor [da injeção]. Eu não fiz uma festa no meu aniversário do ano passado, eu só encontrei em outubro com oito amigos, mas o planejamento é chamar 17. Depois de tomar a vacina vai ser bem mais seguro".

Alice Faria Reale, 8 anos

"Ano passado acabou meu medo de tomar vacina, eu parei de chorar com a injeção e agora tomo qualquer uma. A vacina dá uma protegida muito forte para que a gente não tenha a doença muito grave, e por isso eu parei de ter medo, porque é uma coisa boa. Eu acho importante tomar para não ficar doente".

Diego Alves dos Santos, 11 anos

"Até fico com medo de sentir dor, mas acho a vacina com injeção mais segura, ela funciona melhor. Desde o ano passado eu vi que muitas crianças começaram a pegar [a Covid], aí eu fiquei preocupado. Por que não tinham lançado a vacina para criança, né? E tem o risco até de morrer, muitas crianças morreram".

Paula Antunes Pires, 11 anos

"Eu fico com um pouquinho de medo da dor, porque nossa mãe tomou a segunda dose e ficou com o braço doendo, mas eu sei que vai passar rápido e depois vou ficar imune. Eu acho uma hipocrisia [não se vacinar] porque a vacina é para te ajudar, ajudar os outros, e acho que quem não quer não conhece a ciência por trás das vacinas".

