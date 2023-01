Crianças ativas e com limitação de uso de telas têm melhor desempenho em tarefas que envolvem memória e atenção

Apoie o 247

Por Gabriela Cupani, da Agência Einstein - Crianças pequenas que passam no máximo uma hora por dia em frente às telas e são fisicamente ativas têm melhor desempenho em funções como memória, atenção e controle das emoções, mostra um artigo publicado no "The Journal of Pediatrics", que acompanhou 356 meninos e meninas de 2 anos de idade.

Estudos anteriores já apontavam o impacto negativo do uso excessivo de eletrônicos e da falta de atividades físicas e ao ar livre para a faixa etária. A nova pesquisa avaliou a influência desses fatores no início do desenvolvimento infantil e como eles afetam os mais novos em relação a habilidades como lembrar, planejar, prestar atenção, regular pensamentos e o comportamento – as chamadas funções executivas.

Até os 5 anos, o cérebro se desenvolve rapidamente, com grande proliferação dos neurônios e conexões entre eles, formando a base para o funcionamento cerebral durante a vida. Após essa idade, cai a velocidade com que as conexões são feitas.

"Uma criança que não desenvolve bem as habilidades de comunicação, interação social e funções executivas durante a infância certamente terá prejuízos em seu funcionamento nas fases posteriores da vida", explica a pediatra Mariana Granato, do Hospital Israelita Albert Einstein e integrante do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Prejuízos das telas

Mesmo que seja difícil erradicar os dispositivos eletrônicos da rotina, o uso deve ser minimizado. Bebês com menos de dois anos não deveriam ter acesso a eles. Entre dois e cinco anos, o tempo máximo de telas deve ser uma hora por dia, como recomenda a Academia Americana de Pediatria.

Isso porque os jogos de videogame, por exemplo, estimulam aspectos de recompensa rápida ativando centros cerebrais relacionados à impulsividade e à dificuldade do controle inibitório.

"Eles podem ser fonte de situações de frustração e irritabilidade, além de deixar as crianças mais agitadas", diz a pediatra. Já os desenhos animados, mesmo aqueles com conteúdo considerado "educativo", não são muito úteis para desenvolver habilidades cognitivas e de linguagem.

"Estudos mostram que o mesmo conteúdo transmitido por meio de uma tela tem um efeito pior em termos de aprendizado do que se for transmitido presencialmente" , explica Granato.

Quanto mais "viciada" a criança, maior o prejuízo a longo prazo. Isso aumenta a chance de problemas de atenção e hiperatividade, obesidade, sono, baixo rendimento escolar e dificuldade de interação social.

A boa notícia é que nunca é tarde para mudar os hábitos: "além das atividades físicas que favorecem aspectos motores, de interação social e melhoram o bem-estar, esse estímulo pode ser feito através de atividades e brincadeiras que estimulam atenção e concentração, como jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e jogo de memória", orienta a pediatra. "Atividades de relaxamento e meditação para crianças também são bastante interessantes".

