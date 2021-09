Dar 7 mil passos por dia reduz em até 70% o risco de morte por qualquer causa, mostra estudo

Apoie o 247

247 - Pessoas que andam mais de 7 mil passos todos os dias têm de 50% a 70% menos riscos de mortalidade. Dar 7 mil passos diariamente é como percorrer de 4km a 5km, dependendo da altura da pessoa. Os passos dados dentro de casa e em pequenos deslocamentos também são contabilizados. Foi o que apontou um trabalho conduzido por pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica Jama Network. Os relatos foram publicados em reportagem do jornal O Globo.

Estudiosos acompanharam por cerca de 10 anos um grupo de 2.110 adultos, com idades entre 38 e 50 anos, sendo 57,1% de mulheres e 42,1% de negros. Os voluntários foram divididos em três perfis: os que davam menos de 7 mil passos por dia; os que andavam de 7 mil a 9.999 passos; e aqueles que davam mais de 10 mil passos.

De acordo com o cardiologista Bruno Bandeira, coordenador da Cardiologia do Hospital Caxias D’Or, a "atividade física regular é elemento fundamental para manter uma boa saúde". "Ela reduz a incidência das doenças cardiovasculares, diabetes, auxilia no controle da pressão arterial e níveis de colesterol. Previne e contribui para tratamento de vários tipos de câncer, osteoporose, problemas digestivos, redução do nível de estresse e aumento do sono, com isso melhorando a qualidade de vida", afirma.

