Dez cuidados com o coronavírus para quando precisar sair ou voltar para casa

Tirar as roupas no quintal e ensacar, lavar as áreas expostas antes de entrar em casa, desinfetar celular são algumas medidas importantes edit

Rede Brasil Atual - Com o avanço da epidemia de por falta de cuidados com coronavírus, muitos setores econômicos de São Paulo estão recebendo determinação para fechar as portas, com objetivo de reduzir a propagação. O país tem mais de 500 casos confirmados, seis mortes e quase 12 mil em análise.

No entanto, supermercados, restaurantes, serviços de entrega, postos de gasolina, farmácias e unidades de saúde vão seguir trabalhando para manter o abastecimento da população. Nesse caso, alguns cuidados extras são importantes para evitar a contaminação e a transmissão do vírus, sobretudo ao retornar para casa, seja para quem trabalha ou para quem precisou fazer compras.

“O ideal é já trocar a roupa no quintal e lavar as mãos antes de entrar em casa. Se não der para lavar as mãos na área externa, evite tocar nos objetos de dentro de casa e vá direto lavar as mãos e outras áreas expostas. Se possível, já tome banho. E também é importante limpar o celular com álcool a 70%”, orientou o ex-ministro da Saúde e médico sanitarista Arthur Chioro.

As roupas têm menos potencial de transmissão, mas também podem armazenar o vírus. “Por isso é importante trocar a roupa antes de cumprimentar filhos, cônjuges ou outras pessoas que morem na casa, sobretudo idosos”, destacou.

Além disso, no ambiente de trabalho, quem tem contato com clientes deve tomar algumas medidas, como aumentar a distância entre cliente e caixa, ter álcool gel disponível durante todo o expediente, controlar o fluxo de entrada de clientes para evitar filas e outras aglomerações.

O uso de luvas e máscaras também deve ser considerado para garantir a proteção dos trabalhadores. “Esses serviços essenciais à sobrevivência não podem parar, mas seus trabalhadores precisam ser preservados o máximo possível”, defendeu Chioro.

Outro cuidado importante para a população em geral é higienizar os produtos trazidos do supermercado. As embalagens podem ser limpas com uma solução de água sanitária. E os alimentos devem ser lavados e mergulhados em solução de hipoclorito ou água sanitária. O Ministério da Saúde mantém uma página com as principais atualizações sobre cuidados com o coronavírus.

Cuidados com o coronavírus ao retornar para casa