Engenheiro com permissão para plantar cannabis diz que decisão judicial ajuda pessoas

247 - Um engenheiro de Sorocaba (SP) e outras duas pessoas conseguiram a permissão para cultivar maconha para uso medicinal em casa após decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O homem de 27 anos falou sobre as dificuldades de um tratamento caro e afirmou que tem problemas de saúde desde os 12 anos.

"Tenho uma ansiedade generalizada, depressão recorrente, transtorno de déficit de atenção e transtorno pós-traumático. São várias patologias relacionadas à parte psicológica e psiquiátrica e que eu estou tentando lidar há muito tempo, lidar com a terapia, com medicamentos comuns e nunca faz efeito", disse em entrevista ao portal G1.

O engenheiro disse que não tem crises de ansiedade há dois anos, quando passou a procurar o tratamento com cannabis medicinal. "Logo depois que percebemos melhoras absurdamente rápidas e consistentes, a gente conversou com a doutora Bianca, que é advogada do caso, e a gente começou o processo para ter o salvo conduto pra fazer o plantio da cannabis medicinal", acrescentou.

De acordo com a advogada do rapaz, Bianca Uequed, a autorização dada para o cliente é para que ele não seja preso pelo plantio. "Reconhece que o habeas corpus é a forma jurídica cabível de se fazer esse pedido de resguardo da liberdade. Como uma primeira decisão, ela se torna um marco e, por ser a mais recente, faz a jurisprudência para que outras pessoas possam ajuizar o seu habeas corpus e não serem impedidas de plantar", disse ela à TV TEM.

