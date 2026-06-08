Entenda como a vacina do Butantan contra dengue age no organismo

247 - A vacina do Butantan contra dengue usa dose única e foi desenvolvida para estimular proteção contra os quatro sorotipos do vírus, DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão temporária da aplicação do imunizante do Instituto Butantan para investigar possíveis efeitos colaterais graves associados à vacina. A Butantan-DV estava disponível pelo SUS apenas em alguns municípios. Os relatos foram publicados no jornal O Globo.

O imunizante utiliza vírus atenuados, enfraquecidos em laboratório para não causar a doença, mas capazes de provocar resposta do sistema imunológico. As cepas usadas na formulação têm origem em uma tecnologia desenvolvida pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, conhecidos pela sigla NIH.

A proposta da vacina é fazer o organismo produzir anticorpos contra os quatro sorotipos da dengue. Segundo os dados apresentados, os estudos apontaram poucas reações adversas e eficácia tanto em pessoas que já tiveram dengue quanto em indivíduos sem infecção anterior.

Além de prevenir a doença, a Butantan-DV reduz de forma significativa o risco de formas graves. Esse ponto tem relevância para o Brasil, onde diferentes sorotipos circulam e podem elevar o risco de quadros mais severos.

Como a vacina funciona

Para os sorotipos DENV-1, DENV-3 e DENV-4, a vacina usa genomas quase completos dos próprios vírus. No caso do DENV-2, o imunizante adota uma estratégia diferente: utiliza um vírus quimérico, formado por proteínas de superfície do DENV-2 montadas sobre a estrutura atenuada do DENV-4.

Após a aplicação, a vacina gera uma viremia vacinal, processo de replicação controlada dos vírus enfraquecidos no corpo. Essa etapa ativa o sistema imunológico e induz a produção de anticorpos neutralizantes específicos para cada sorotipo.

O objetivo é criar uma defesa individualizada contra cada variante da dengue. Dessa forma, o organismo passa a reconhecer e neutralizar os quatro sorotipos separadamente.

Dose única é diferencial

O principal diferencial da Butantan-DV está no esquema vacinal com apenas uma aplicação. A dose única facilita a logística de campanhas públicas, reduz a necessidade de retorno dos pacientes e pode ampliar a cobertura em municípios atendidos pelo SUS.

Os resultados completos do estudo clínico foram publicados no ano passado na revista científica New England Journal of Medicine. A pesquisa mostrou eficácia geral de 79,6% ao longo de dois anos de acompanhamento.

Na análise por sorotipo, os pesquisadores observaram proteção de 89,5% contra o DENV-1 e de 69,6% contra o DENV-2. Esses dois tipos estão entre as versões de maior circulação no Brasil. A suspensão temporária anunciada pelo Ministério da Saúde mantém a vacinação interrompida enquanto as autoridades investigam possíveis eventos adversos graves relacionados ao imunizante.