Entenda o que é o câncer de colo de útero

O câncer de colo de útero, ou câncer cervical, atinge principalmente mulheres acima dos 25 anos e é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil edit

247 - Na noite de quarta-feira (2), a apresentadora da Rede Globo Fátima Bernardes anunciou que foi diagnosticada com câncer de útero. Mas afinal, o que isso realmente significa?

O câncer de colo de útero, ou câncer cervical, é uma doença de evolução gradual que acomete principalmente mulheres acima dos 25 anos. De acordo com o site do médico Drauzio Varella, "o principal agente da enfermidade é o papilomavírus humano (HPV), que pode infectar também os homens e estar associado ao surgimento do câncer de pênis".

Este tipo de câncer é o quarto mais comum entre mulheres e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

Estatísticas mostram, porém, que 44% dos casos diagnosticados no País são de lesões que ainda estão restritas ao colo e não desenvolveram características de malignidade.

No início, a doença é silenciosa, mas os principais sintomas são:

Sangramento vaginal especialmente depois das relações sexuais, no intervalo entre as menstruações ou após a menopausa;

Corrimento vaginal (leucorreia) de cor escura e com mau cheiro;

Massa palpável no colo de útero;

Hemorragias;

Obstrução das vias urinárias e intestinais;

Dor lombar e abdominal;

Perda de apetite e de peso.

Para a detecção do câncer, é fundamental que a mulher faça periodicamente uma avaliação ginecológica, a colposcopia e o exame citopatológico de Papanicolaou.

