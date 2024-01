Estudo revela impacto negativo por ausência de dose de reforço da Covid-19

Pesquisa no Reino Unido indica que a não adesão à dose extra contribuiu para mais de 7 mil casos graves no verão de 2022 edit

247 - Um estudo pioneiro lançou luz sobre as consequências significativas da não aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Dados do Reino Unido revelaram que a falta do reforço durante o verão de 2022 resultou em mais de 7 mil hospitalizações e mortes que poderiam ter sido evitadas.

Publicado na revista científica The Lancet na última segunda-feira (15), o estudo, conduzido por pesquisadores da Health Data Research UK (HDR UK) e da Universidade de Edimburgo, na Escócia, examinou as taxas de vacinação em toda a população do Reino Unido, abrangendo Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, destaca o Metrópoles.

Os dados apontam para um impacto direto na saúde pública, indicando que 7.180 hospitalizações e mortes foram registradas após aproximadamente 40.400 casos graves de Covid-19 durante os quatro meses do verão daquele ano. O estudo conclui que a administração adequada de todas as doses de vacina teria sido crucial para evitar esses desfechos adversos.

A pesquisa destaca a importância da adesão à vacinação completa, especialmente diante da ameaça persistente do vírus

