Estudos apontam perda de fertilidade masculina em decorrência da Covid-19

247 - Estudos científicos apontam que a qualidade do esperma masculino é prejudicada por meses após a contração da Covid-19. Estudos revelaram que o sêmen em si não era infeccioso, mas a motilidade (contagem de espermatozoides) era prejudicada na maioria dos casos, detalha reportagem da Reuters .

Entre 35 homens que forneceram amostras dentro de um mês após a recuperação da infecção sintomática, as reduções na motilidade dos espermatozoides foram evidentes em 60% e as contagens de espermatozoides foram reduzidas em 37%.

Conforme relatado na segunda-feira na revista científica americana Fertility and Sterility , as amostras de sêmen foram obtidas de 120 homens belgas com uma idade média de 35 anos, em uma média de 52 dias após a resolução dos sintomas do Covid.

Entre 51 homens testados entre um e dois meses após a recuperação, 37% tinham motilidade espermática reduzida e 29% tinham contagens de espermatozóides baixas. Entre 34 homens que forneceram amostras de sêmen pelo menos dois meses após a recuperação, a motilidade dos espermatozoides foi prejudicada em 28% e as contagens de espermatozoides estavam baixas em 6%. A gravidade da infecção por Covid-19 não foi correlacionada com as características do esperma.

