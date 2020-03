Familiares da primeira vítima fatal do coronavírus no Brasil foram internados

247 - Quatro familiares da primeira vítima fatal do novo coronavírus no Brasil foram internados entre os dias 17 e 18 de março, apresentando diversos sintomas da doença. A informação é do jornal O Globo.

Um dia após a morte do homem de 62 anos, considerado a primeira vítima do novo coronavírus no Brasil, nenhum dos familiares que moravam na mesma casa, na Vila Mariana, na zona Sul de São Paulo, tinham testado para a Covid-19, aponta a reportagem.

Os dois pais e irmãos da vítima foram internados em unidades públicas e particulares da cidade de São Paulo.

“Dá uma ‘suadeira’. Você sua, sua, parece que tá morrendo, mas depois passa. Depois vem uma fraqueza danada. A gente está tomando vitamina”, relata ao jornal um irmão da vítima, de 61 anos de idade.