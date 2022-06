Fila de espera por transplantes cresce 30,4% na era Bolsonaro

Pelo menos nove pacientes morreram por dia à espera de transplante no primeiro trimestre deste ano edit

247 – Além de ter sido muito criticado pela população brasileira por sua péssima gestão durante a crise da covid-19, o governo Bolsonaro também fez crescer a fila de espera por transplantes no Brasil, segundo informa Leon Ferrari , no Estado de S. Paulo. "Pelo menos nove pacientes morreram por dia à espera de transplante no primeiro trimestre deste ano, segundo relatório da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (Abto). Enquanto isso, a lista ativa de pacientes adultos e pediátricos em espera ultrapassou os 50 mil. Foi um crescimento de 30,45% desde o início da pandemia de covid-19", aponta o jornalista.

"A crise sanitária causou aumento nas contraindicações médicas de doação e represamento de procedimentos, além de ampliar as mortes de pacientes em lista de espera", acrescentou o jornalista. "Em 2020, o Ministério da Saúde recomendou 'contraindicação absoluta' para doação de órgãos e tecidos em caso de doador com teste positivo, por exemplo. A taxa de contraindicação passou de 15% em 2019, para 23% em 2021, reduzindo a efetivação das doações", escreveu Ferrari.

