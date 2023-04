Fiocruz sai em defesa da Cannabis para uso terapêutico e elenca benefícios

Apoie o 247

247 - Na última quarta-feira (19), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou uma nota técnica que endossa o potencial terapêutico da Cannabis medicinal. A literatura científica já confirmou os efeitos de derivados da Cannabis, como o Canabidiol (CBD) e o Tetrahidrocanabidiol (THC), que tem efeito psicoativo, em algumas doenças.

O Programa Institucional de Políticas de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental da Fiocruz assina o texto, que tem como objetivo fornecer subsídios para as instituições responsáveis pela legislação, regulamentação, pesquisa, produção, padronização, distribuição e uso da Cannabis e derivados para fins terapêuticos no Brasil, bem como para a sociedade em geral, informa a Folha de S. Paulo.

A nota destaca as doenças que possuem evidências científicas de maior grau sobre os efeitos terapêuticos da Cannabis medicinal e tem como meta contribuir para o aprimoramento do conhecimento sobre o tema e para o avanço do acesso aos tratamentos baseados em Cannabis e derivados. O grupo de pesquisadores está preocupado em estabelecer políticas públicas para formar profissionais capacitados e estimular a produção de insumos para pesquisa. Eles consideram crucial que o Brasil invista na produção científica nacional e se posicione na vanguarda deste processo.

A nota técnica da Fiocruz chega em um momento importante em que o Congresso discute a possibilidade da distribuição gratuita dos produtos de Cannabis pelo SUS em todo o país. Atualmente, mesmo as empresas que conseguem a autorização da Anvisa para colocar a mercadoria nas prateleiras das farmácias importam o insumo. O país tem potencial para produzir o óleo em solo nacional, o que diminuiria muito os gastos do governo.

Benefícios já comprovados

Formulações contendo canabinoides reduzem a dor crônica - Diversos ensaios clínicos mostram que a administração de canabinoides pode reduzir significativamente a dor em certos tipos de dor crônica, com os grupos que receberam canabinoides apresentando maior redução da dor em relação ao grupo controle.

Canabinoides diminuem a frequência de crises em epilepsia refratária - Um estudo de meta-análise com seis ensaios clínicos randomizados indicou que a administração de canabinoides pode diminuir significativamente a frequência de crises em pacientes com epilepsia refratária, que não respondem aos medicamentos convencionais.

Canabinoides reduzem a espasticidade em esclerose múltipla - Mais de dez ensaios clínicos randomizados mostraram que o tratamento com canabinoides pode reduzir significativamente a espasticidade em pacientes com esclerose múltipla. No entanto, outros sintomas da doença não apresentaram melhora com o tratamento.

Canabinoides são eficazes contra náuseas, vômitos e perda de apetite - Os canabinoides foram eficazes na redução de náuseas e vômitos ligados à quimioterapia, embora as limitações metodológicas dos estudos ainda apresentem um nível de confiança baixo. Uma meta-análise mostrou que os canabinoides podem aumentar o apetite em comparação com os grupos controle.

Tratamento com canabinoides melhora sintomas neuropsiquiátricos - Estudos indicam que o tratamento com canabinoides pode melhorar sintomas de distúrbios neuropsiquiátricos, como a doença de Parkinson e distúrbios do sono, com um nível de evidência satisfatório.

Indicações com evidências ainda não satisfatórias

Transtorno do Espectro Autista (TEA);

Atividade anticancerígena em determinados processos tumorais;

Síndrome do intestino irritável;

Doença de Huntington;

Esclerose lateral amiotrófica;

Artrite reumatoide;

Doenças metabólicas e cardiovasculares;

Síndrome de Tourette;

Distonia;

Demência;

Glaucoma,

Transtornos psiquiátricos, tais como os sintomas associados aos transtornos de ansiedade, de humor, psicóticos, por uso de substâncias, de déficit de atenção e hiperatividade, de estresse pós-traumático e afetivo bipolar.

