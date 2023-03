Fugini admite uso de corante vencido em maioneses

Apoie o 247

247 - Em um comunicado enviado a redes de supermercados, a empresa Fugini admitiu que, por um erro operacional, usou corante vencido na produção de maionese, mas com um percentual pequeno.

"Esse lote de produtos foi fabricado com adição do ingrediente urucum (agente natural para dar cor ao produto) que representa 0,003% da formulação que estava fora da sua data de validade", comunicou.

"Sempre cumprimos com todas as nossas obrigações sociais, legais, trabalhistas, fiscais e tributárias, nos posicionado como uma locomotiva do desenvolvimento do Agronegócio do Brasil e principalmente dos estados de São Paulo e Goiás, e assim pretendemos seguir", afirmou.

O comunicado foi divulgado após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspender a fabricação, a distribuição e o uso de todos os alimentos da marca Fugini, fabricados pela empresa Fugini Alimentos Ltda., em Monte Alto, no estado de São Paulo.

