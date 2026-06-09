Governo busca conter desinformação após suspensão da vacina da dengue do Butantan

247 - A suspensão temporária da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan levou o governo federal a adotar uma estratégia para evitar a disseminação de desinformação sobre o imunizante. Segundo informações publicadas pela CNN Brasil, a preocupação no Palácio do Planalto é impedir que o tema seja politizado e utilizado como instrumento de disputa eleitoral, preservando a confiança da população nas campanhas de vacinação.

Integrantes da base governista relataram que a orientação nos bastidores é tratar o assunto de forma estritamente técnica, destacando que a decisão do Ministério da Saúde foi tomada por precaução diante dos casos adversos registrados entre pessoas que receberam a vacina.

O anúncio da suspensão foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, após o registro de três casos graves envolvendo profissionais de saúde vacinados. Entre esses episódios estão dois óbitos que seguem sob investigação. Até o momento, o Ministério da Saúde afirma não haver evidências suficientes para estabelecer uma relação de causa e efeito entre as mortes e a aplicação do imunizante.

Mais de 400 mil doses da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan já foram aplicadas. A instituição ficará responsável por aprofundar a apuração dos casos reportados, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias dos eventos adversos e verificar eventuais vínculos com a vacinação.

Nos bastidores do governo, a avaliação é que a resposta inicial do Ministério da Saúde foi adequada. Integrantes da gestão consideram que Alexandre Padilha agiu com rapidez e transparência ao comunicar a suspensão, mesmo diante da sensibilidade política do tema em um ano eleitoral.

Uma das principais preocupações da equipe governamental é evitar que o episódio seja explorado para disseminar notícias falsas capazes de comprometer a confiança da população nas políticas públicas de imunização. O receio é que informações distorcidas afetem não apenas a vacinação contra a dengue, mas também outras campanhas conduzidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na avaliação de integrantes do governo, o Brasil ainda enfrenta desafios relacionados à hesitação vacinal e à circulação de conteúdos enganosos, fenômenos que ganharam força durante a pandemia de Covid-19 e continuam impactando a adesão da população a programas de imunização.

A ampliação das campanhas de vacinação, tanto contra a dengue quanto contra outras doenças, é considerada uma das prioridades da atual gestão do Ministério da Saúde. Desde que retornou ao comando da pasta, Alexandre Padilha tem conduzido ações voltadas ao fortalecimento da cobertura vacinal e à recuperação da confiança da população nos programas de imunização do país.