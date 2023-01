Gratidão tem impacto positivo no bem-estar humano, dizem especialistas

Apoie o 247

Sputnik - O sentimento de gratidão pode ser um poderoso aliado do bem-estar, segundo pesquisas que investigam essa relação. Mas será que esse é um bom remédio para todos? Para discutir a questão, a Sputnik Brasil ouviu especialistas em psicologia, que apontaram os efeitos da gratidão na saúde mental.

A modernidade tardia tem impulsionado problemas de saúde mental com consequências diretas nas relações interpessoais. Entre os diversos fatores sociais envolvidos nessa situação, está também a postura pessoal. Conforme publicação do Harvard Medical School, estudos apontam uma associação entre a gratidão e o bem-estar pessoal. Para discutir essa relação, as jornalistas Bárbara Pereira e Francini Augusto, conversaram no podcast Jabuticaba sem Caroço, da Sputnik Brasil, com os psicólogos Robinson Grangeiro Monteiro e Marcela Bezerra.

'Ser grato tem benefícios para o desenvolvimento humano'

De acordo com Marcela Bezerra, psicóloga especialista em psicopedagogia, psicologia positiva e coaching, a ciência valida "a função da gratidão como algo positivo para o desenvolvimento psíquico".

"A neurologia tenta observar quais são os fenômenos que ocorrem no cérebro quando a pessoa tem essa prática mais assistiva, de ser grato, de ser mais positivo [...]. Várias pesquisas foram desenvolvidas, algumas bem recentes, e os resultados que foram apresentados validam que ser grato tem benefícios para o desenvolvimento humano", afirma Bezerra em entrevista ao podcast Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik Brasil, acrescentando que a psicologia também valida esses resultados.

A especialista, autora do livro "Receita Emocional para Tempos de Crise", esclarece, no entanto, que a busca por esse sentimento não deve ser uma imposição, apesar dos benefícios, e precisa respeitar a individualidade de cada um, inclusive os momentos de sofrimento. Na avaliação da psicóloga, é importante perseguir equilíbrio emocional, ressaltando que a busca pela gratidão sem motivo aparente pode gerar sofrimento psíquico.

"Esse posicionamento de você, entre aspas, não ser grato significa que você não está compatível para viver com essa situação que está sendo colocada. Se você continuar forçando viver muito esse processo não compatível, isso pode se tornar um caso de sofrimento psíquico grande", diz.

Para além disso, Bezerra também pondera sobre a percepção particular de cada um sobre a gratidão, o que pode influenciar a reação de pessoas próximas diante dessa atitude.

"A percepção das pessoas frente aos fenômenos é muito particular, então, algo que para mim pode ter um viés muito positivo, dependendo da história pessoal e da vivência da outra pessoa isso pode ser extremamente negativo. Então, se a vivência dela não foi favorável frente àquele fenômeno, a visão dela vai ficar comprometida no sentido de agradecer por algo que para ela não foi bom", afirma.

Gratidão precisa de 'atitudes complementares'

Para Robson Granjeiro Monteiro, chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie e mestre em psicologia social, o sentimento de gratidão é motivador e deve ser cultivado com o objetivo de melhorar as relações afetivas e o bem-estar.

"A ingratidão é como um vício, ela prejudica quem está viciado em ser ingrato e prejudica os outros que poderiam ser muito mais motivados, reconhecidos, pela gratidão que a pessoa nega ao outro. Por outro lado, a gratidão é uma virtude — e eu chamo de princesa das virtudes —, a gratidão faz bem para quem recebe e faz bem para quem oferece. Essa é a grande maravilha da gratidão. [...] É um fator motivacional para as relações interpessoais, relações de trabalho, relações sociais e é fundamental", aponta o psicólogo em entrevista ao podcast Jabuticaba sem Caroço, da Sputnik Brasil.

Apesar de apontar os benefícios da gratidão, o psicólogo alerta que esse é um sentimento que precisa de "atitudes complementares", como a exigência de respeito nas relações. Para Monteiro, é importante fomentar a gratidão através de atitudes de solidariedade e fomento à empatia, por exemplo. "É uma brincadeira de fazer o bem e essa brincadeira de fazer o bem é algo muito sério, em que você pode transformar vidas, corações e relacionamentos", aponta.

"Toda a virtude é uma via de mão dupla, vai e volta. E por isso, gratidão não é uma caricatura de uma pessoa passiva", afirma o psicólogo, ressaltando que o ser humano tem uma "percepção muito intuitiva" sobre se o sentimento de gratidão é genuíno ou não.

