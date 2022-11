Grupo de Saúde da transição discute revogar uso da cloroquina contra Covid-19, diz Humberto Costa

Apoie o 247

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) declarou que o grupo técnico de Saúde do governo de transição, do qual faz parte, avalia revogar as portarias do governo Bolsonaro que autorizam o uso da cloroquina como tratamento contra a Covid-19, informa a CartaCapital.

“A Saúde foi uma das áreas onde eles mais baixarem decretos, normas, portarias absurdas. Desde recomendação de cloroquina para as pessoas tomarem e enfrentarem a pandemia”, afirmou Humberto.

A sociedade científica mundial descarta o uso de cloroquina para o tratamento da Covid-19, dado que o medicamento foi considerado ineficaz contra a doença e pode trazer até mesmo prejuízo aos pacientes.

O senador também falou sobre o orçamento para a Saúde em 2023, reafirmando que serão necessários no mínimo R$ 22,7 bilhões para suplantar investimentos na área, como a compra de medicamentos, vacinas e a realização de mutirões para correr atrás do atraso causado pela pandemia em diversas demandas.

“Tem R$ 22,7 bilhões que seria uma recomposição aos valores que teríamos se a emenda 86 [regra anterior ao teto de gastos] estivesse vigente, e tem R$ 10 bilhões bloqueados por conta do orçamento secreto. Isso é uma outra conversa, outra negociação”, declarou.

