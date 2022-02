Homem com leucemia testa positivo 78 vezes para o coronavírus

Apoie o 247

247 - Um homem na Turquia de 56 anos testou positivo para o coronavírus 78 vezes. O primeiro diagnóstico positivo de Muzaffer Kayasan foi registrado em novembro de 2020. Em entrevista à Agência de Notícias Ihlas, Kayasan afirmou que, após questionar a equipe médica sobre sua situação, foi informado que os testes continuavam positivos devido ao seu sistema imunológico frágil por causa da leucemia.

“Fui recuperado, mas ainda tenho os resquícios do COVID-19 no meu corpo. Esta é a única explicação que me deram para os testes positivos”, disse ele.

“Não tenho nenhum problema aqui além de ser incapaz de tocar meus entes queridos. É muito difícil. Não posso nem me vacinar por causa da minha condição”.

