Hospital no Rio identifica caso de doença raríssima, com menos de 200 casos no mundo

247 - Um raro caso de divertículo gigante do cólon (DGC), doença registrada menos de 200 vezes no mundo desde que foi descoberta, em 1946, há 78 anos, foi identificado por médicos do Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF), no Rio de Janeiro. O paciente é um homem de 62 anos que foi operado na unidade e está bem. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, o relato do achado foi apresentado no 17° Congresso Europeu Colorretal, realizado em dezembro, na Suíça, e publicado na revista científica European Surgery — Acta Chirurgica Austriaca. — O fato de o estudo ter sido publicado nesse congresso, muito restrito e respeitado, é o maior sinal da importância que ele tem — celebra o cirurgião do HMSF que cuidou do caso, Alexandre Fiuza, um dos autores do trabalho.

