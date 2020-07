Impacto da pandemia de Covid-19 causará mais mortes por Aids, tuberculose e malária, indica estudo

Mais precisamente, pesquisadores estimaram no pior cenário um aumento de 10% no número de mortes provocadas pela Aids; 20% por tuberculose; e 36% por malária edit

247 - Os países de baixa e média renda devem ver, nos próximos anos, um aumento no número de mortes por tuberculose, malária e Aids em decorrência de medidas adotadas para conter os impactos da pandemia do novo coronavírus, de acordo com estudo publicado no periódico Lancet Global Health. A informação é do portal BBC.

Através de modelos matemáticos, pesquisadores envolvidos simularam um cenário para os próximos cinco anos, estimando um aumento de 10 % no número de mortes provocadas pela Aids; 20% por tuberculose; e 36% por malária, acrescenta a reportagem.

O estudo é assinado por pesquisadores do Conselho de Pesquisa Médica do Centro para Análise de Doenças Infecciosas Globais, do Instituto Abdul Latif Jameel e do Imperial College de Londres, todos no Reino Unido.

