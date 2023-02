Lula vai se vacinar contra covid nesta 2a. e quer estimular brasileiros a fazerem o mesmo

Intenção do governo é mostrar volta à normalidade e confiança na imunização, como prometeu durante a campanha eleitoral edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se vacinar contra a Covid-19 na abertura da campanha de vacinação nesta segunda-feira (27), informa a Folha de S. Paulo.

A intenção do governo é mostrar a volta à normalidade e confiança na imunização, uma das principais bandeiras da campanha à presidência do então candidato do PT.

Durante a transição de governo, Lula disse que uma prioridade seria recuperar o PNI (Programa Nacional de Imunizações), que virou um departamento no Ministério da Saúde, e ampliar a cobertura vacinal.

Ao anunciar que se vacinará, Lula faz um contraponto à gestão de Jair Bolsonaro. O ex-presidente desincentivou a vacinação, afirmou diversas vezes que não iria tomar as doses contra a Covid-19 e colocou seu cartão de vacinação sob sigilo.

Na fase aguda da crise sanitária, Bolsonaro promoveu aglomerações, desaconselhou o uso de máscaras e politizou a vacinação, disseminando teorias falsas, a exemplo do episódio em que associou a vacina à Aids.

A intenção de Lula e da ministra da Saúde, Nísia Trindade, é lançar o Movimento Nacional pela Vacinação. A iniciativa prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde.





