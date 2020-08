Má qualidade do sono na infância pode resultar em transtornos psiquiátricos na adolescência

Estudo britânico foi o primeiro a associar distúrbios do sono com enfermidades como borderline e psicose edit

Por Nicola Ferreira, da Agência Einstein - Falta de um horário determinado para dormir e o uso de aparelhos eletrônicos até tarde são alguns dos fatores que levam a bebês e crianças a não conseguirem ter uma boa noite de sono. Além de afetar o crescimento, pesquisadores ingleses da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, estão relacionando problemas na saúde mental na adolescência com a baixa qualidade do sono durante a infância.

O estudo contou com dados de aproximadamente sete mil adolescentes e foi o primeiro a sugerir a relação entre distúrbios do sono na infância e transtornos psiquiátricos na adolescência. Os estudiosos notaram que a ocorrência de surtos psicóticos – enfermidade que impossibilita a pessoa definir o que é real ou não – em crianças com 12 e 13 anos, pode estar ligada a hábitos irregulares de sono e dificuldade em dormir. Além disso, aquelas que dormiam mais tarde apresentaram mais casos de transtorno de borderline, distúrbio psiquiátrico caracterizado pela instabilidade no humor e comportamento.

A análise levou em conta outros fatores que podem estar relacionados a esses transtornos, como problemas familiares e abuso infantil. Entre as descobertas feita pelos pesquisadores é que a depressão, observada especialmente aos dez anos de idade, também está relacionada com a má qualidade do sono.

A influência do sono na saúde mental de crianças e adolescentes também foi objeto de um estudo divulgado no início deste ano pelo centro de pesquisas em crianças Murdoch Children’s Research Institute, em Melbourne, na Austrália. Os pesquisadores conseguiram associar a baixa qualidade do sono na infância, especialmente quando bebê, ao desenvolvimento de ansiedade precoce. “É importante que os pais prestem atenção no sono das crianças, pois transtornos psiquiátricos podem ter apresentações precoces, particularmente durante o sono. A infância é fase fundamental para o desenvolvimento cognitivo”, afirma Letícia Soster, neuropediatra do Hospital Israelita Albert Einstein.

Como fazer o bebê dormir melhor

● Mantenha horários regulares de sono

Manter regularidade nos horários de dormir ajuda o bebê a ter um sono continuo, ou seja, acordando menos vezes.

● Retire as telas de perto na hora de dormir

Iluminação e cores podem dificultar o adormecimento das crianças. Segundo uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a presença de um televisor no quarto pode reduzir em até 30 minutos o sono.

● Tome cuidado com a alimentação noturna

Evite alimentos com muito açúcar perto da hora de dormir. Eles despertam as crianças. É recomendado a noite uma alimentação leve e de fácil digestão.

● Procure sempre a ajuda de profissionais da saúde

Em casos de insônia infantil é importante que procure o pediatra.

