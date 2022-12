Manifestantes protestam contra suspensão de lei que ampliou o rol da ANS

Pessoas com doenças raras podem ser beneficiadas com a eventual aprovação da lei que aumentou a cobertura de tratamentos fora do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde edit

247 - Usuários de planos de saúde e familiares de pacientes em tratamento protestaram nesta quarta-feira (30) contra a suspensão da Lei 14.454/2022 que aumentou a cobertura de exames e tratamentos fora do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS). Pessoas com autismo e doenças raras podem ser beneficiadas com a aprovação da proposta.

A Lei 14.454/2022, em vigor desde setembro, obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estão incluídos no serviço obrigatório da ANS.

Em ação no dia 04 de novembro, a União Nacional das Instituições de Auto Gestão em Saúde (Unidas) foi ao Judiciário, para suspender a Lei 14.454/2022.

Em decisão na última quinta-feira (17), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso pediu esclarecimentos às presidências do Senado e da Câmara, no prazo de dez dias. A Corte analisa a constitucionalidade da norma.

