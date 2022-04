Marta Suplicy defende fala de Lula sobre aborto: 'é uma questão de saúde pública'

Ex-senadora e defensora dos direitos das mulheres disse ter ficado "surpresa" com a defesa de Lula sobre o aborto edit

247 - A ex-senadora e Secretária municipal de relações internacionais de São Paulo, Marta Suplicy, em entrevista ao UOL, defendeu o posicionamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o aborto. Marta declarou que ficou surpresa, mas parabenizou Lula por se posicionar diante de um tema tão polêmico

"O aborto é um tema que vai ser discutido e ninguém gosta de discutir, porque é polêmico. Fiquei surpresa, mas achei correto o posicionamento, principalmente quando ele diz que é um caso de política pública", argumentou Marta.

Em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews nesta quinta-feira (7), Lula disse que mesmo não sendo particularmente a favor do aborto, entende que mulheres que optam pelo procedimento precisam fazê-lo com segurança e que é "apenas uma questão de bom senso".

Apesar de parabenizar Lula, Marta advertiu que talvez este não seja o momento oportuno para discutir o tema.

"Gosto do Lula ter tomado posição, mas o problema não é a questão do aborto hoje. O problema hoje é como vamos ganhar essa eleição de forma que tenhamos um ganho com a amplitude maior. Algumas falas propiciam ao autoritarismo fazer maiores badernas”, criticou Marta.

