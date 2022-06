Medicamento elimina câncer no reto de 100% dos pacientes em estudo

Os resultados de cientistas de Nova York (EUA) foram publicados no "The New England Journal of Medicine" edit

247 - O medicamento dostarlimabe, à base de imunoterapia, eliminou um tipo raro de tumor no reto em 100% dos pacientes em um estudo clínico. Os resultados de cientistas de Nova York (EUA) foram publicados nesta semana no "The New England Journal of Medicine". O remédio tem previsão de venda no Brasil em agosto.

Pesquisadores deram o remédio a 12 pessoas com um tumor avançado no reto, parte final do intestino grosso. O medicamento foi dado a cada 3 semanas por 6 meses. Após o tratamento, nenhum paciente precisou de químio ou radioterapia, ou de cirurgia.

As pessoas diagnosticadas com o câncer foram acompanhadas por, no mínimo, 6 meses após o término da terapia (o tempo mais longo foi de 25 meses, pouco mais de dois anos). O tumor não voltou a aparecer nos pacientes.

